Горожане прошли 10 000 шагов
Более 400 улан-удэнцев приняли участие в акции «10 000 шагов к активному долголетию».
Акция, посвящённая всемирному дню здоровья и Году семьи, прошла 12 апреля в парке «Юбилейный». Открыли спортивный сезон ветераны, члены молодёжных организаций, студенты, сотрудники администрации Улан-Удэ, а также трудовые коллективы города, которые заботятся о здоровье своих сотрудников.
Для участников акции провели разминку и мастер-класс по технике ходьбы, а потом горожане прошли 10 тысяч шагов по парку.
Также на мероприятии отметили активные семьи города, которые выбирают здоровый образ жизни - от дедушек и бабушек до внуков, сообщает пресс-служба мэрии.
Более 400 улан-удэнцев участвовали в оздоровительной в акции
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