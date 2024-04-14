Более 400 улан-удэнцев участвовали в оздоровительной в акции

Горожане прошли 10 000 шагов



Более 400 улан-удэнцев приняли участие в акции «10 000 шагов к активному долголетию».



Акция, посвящённая всемирному дню здоровья и Году семьи, прошла 12 апреля в парке «Юбилейный». Открыли спортивный сезон ветераны, члены молодёжных организаций, студенты, сотрудники администрации Улан-Удэ, а также трудовые коллективы города, которые заботятся о здоровье своих сотрудников.



Для участников акции провели разминку и мастер-класс по технике ходьбы, а потом горожане прошли 10 тысяч шагов по парку.



Также на мероприятии отметили активные семьи города, которые выбирают здоровый образ жизни - от дедушек и бабушек до внуков, сообщает пресс-служба мэрии.



