По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по востоку до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, днём +3, +8, местами +9, +14.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +6, +8.









