В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих соревнований



С 12 по 13 апреля в Улан-Удэ проходит 26-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open». В этом году он вышел на совершенно новый уровень: впервые турнир включили в перечень соревнований, чемпионы которого получат право выступить на чемпионате России.



В соревнованиях участвуют свыше двухсот спортсменов из семи стран. Медали разыгрываются в 10 весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. Сборную Бурятии представляют около 50 борцов.



Общий призовой фонд составляет 3,2 млн рублей.



Накануне, 12 апреля, вечером состоялось торжественное открытие турнира. Президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев рассказал, что турнир «Baikal Open» имеет богатую историю. И жители республики всегда с нетерпением ждут увлекательные состязания.



- Сегодня на нашем турнире собрались спортсмены из семи стран, 11 мастеров спорта международного класса, 67 мастеров спорта, 15 судей международной категории и один судья олимпийской категории. Спасибо всем, кто принял участие и помог в организации турнира. Спасибо, Алексей Самбуевич, за поддержку турнира и наших борцов, спасибо Народному Хуралу, администрации города, министерству спорта и молодёжной политики республики и, конечно, Федерации спортивной борьбы России, которая также поддерживает турнир на протяжении уже нескольких лет. И, конечно, спасибо нашему титульному спонсору – Забайкальскому горнорудному предприятию, всем нашим меценатам и спонсорам, - выразил благодарность Чимит Бальжинимаев.



Итоги первого дня:



До 57 кг:

1 место - Алексей Копылов (РСЯ);

2 место - Амир Чамзын (Тыва);

3 место - Кежик Седен (Тыва), Жаргал Баяндуев (Бурятия);



65 кг:

1 место - Кежик Чымба (Красноярск);

2 место - Даниил Харчилава (Калининградская обл.);

3 место - Арипгаджияв Абдулаев (Калининградская обл.), Чаян Монгуш (Иркутская обл.);



До 79 кг:

1 место - Арсалан Будажапов (Кыргызстан);

2 место - Касум Касумов (Дагестан);

3 место - Никита Сучков (Красноярск), Сангади Ульзетуев (Бурятия);



До 92 кг:

1 место - Гаджиалиев Шамиль-Имам (ХМАО);

2 место - Софронов Никита (РСЯ);

3 место - Нармандах Шинетур (Монголия), Бадыргов Абдулла (Кемеровская обл.);



До 125 кг:

1 место - Пасенок Остап (Кемеровская обл.);

2 место - Монгуш Айдын (Тыва);

3 место - Владимир Калашников (Кемеровская обл.), Никита Хабаров (РСЯ).



Сегодня, 13 апреля, пройдут схватки в весовых категориях 61, 70, 74, 86, 97 кг. С 10:00 до 16:30 прошли предварительные и полуфинальные встречи. С 17:00 до 19:00 состоятся финальные встречи.



Возрастное ограничение: 6+



