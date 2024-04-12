В республику наконец-то придёт тепло
На выходных на Бурятию обрушится непогода. Синоптики обещают снег, в том числе – мокрый, снегопады и сильный ветер. Температура за окном снизится на 8 и более градусов. В дневное время она не поднимется выше +14.
Однако с наступлением новой недели в республике резко потеплеет. По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 15 апреля столбик термометра будет колебаться от -2 до -7, местами – от -10 до 15. Зато днём воздух прогреется до +15, +20 и лишь кое-где – до +5, +10.
В понедельник в Бурятии преимущественно без осадков. Только по северному Прибайкалью возможен мокрый снег. Ветер переменный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бурятии к середине апреля потеплеет до +20
Общество, Фото:
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