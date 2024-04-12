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В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку

В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
Общество,  Фото:группа «Бичура-инфо.24/7»
Конструкция деформировалась и едва держится

В селе Бичура пожаловались на опасную горку в парке. «Обращаюсь к вам с просьбой. Гуляем с малышами в Парке Победы. Там горка держится едва-едва. Опасно!», – написали администраторам группы «Бичура-инфо.24/7».

В администрации населённого пункта в ответ на жалобу пообещали демонтировать горку.

- Знаем об этом, земля прогреется, демонтируем, её деформировало, - сообщил глава сельского поселения «Бичурское» Александр Воронцов.

детская площадка демонтаж

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