В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета









- Мой ребёнок хотел попасть в школьный туалет, но там были закрыты ворота. Сторож вышел и сказал, что не положено ходить по территории, – рассказала одна из сельчанок.



На это руководство Багдаринской средней школы пояснило, что раньше клозет на стадионе был, но со временем разрушился и его убрали. Сельчанам пообещали новый.





Прошлой весной, в апреле 2023-го, багдаринцев возмутило , что стадионе СОШ отсутствует туалет. Дело в том, что дети ходят туда заниматься на тренажёрах, а уборной поблизости нет – впрочем, как и освещения.- Мой ребёнок хотел попасть в школьный туалет, но там были закрыты ворота. Сторож вышел и сказал, что не положено ходить по территории, – рассказала одна из сельчанок.На это руководство Багдаринской средней школы пояснило, что раньше клозет на стадионе был, но со временем разрушился и его убрали. Сельчанам пообещали новый.

Жители баунтовского посёлка Бандарин рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7», что в местной школе закрыли туалеты. Один из учеников хотел справить там естественную нужду, но не тут-то было.Как выяснилось, в райцентре отключили свет. Вода же в клозеты подаётся при помощи электронасоса, и когда электроэнергии нет, смывать отходы, соответственно, нечем. Именно по этой причине уборные прикрыли. Ученикам же посоветовали пока ходить в уличный туалет во дворе СОШ.