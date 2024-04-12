Неравнодушного мужчину наградили
В Иркутской области наградили мужчину, который помог задержать пьяного водителя.
В Куйтунском районе инспекторы дорожно-патрульной службы пытались задержать нетрезвого автомобилиста без прав, который скрывался от преследования. В этот момент, проезжающий мимо житель города Ангарска Николай, рискуя своим автомобилем, перегородил проезд нарушителю. Благодаря этому сотрудникам полиции удалось задержать нетрезвого водителя.
Начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения майор полиции Иван Кременский поблагодарил ангарчанина, вручил благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин, рискуя автомобилем, помог задержать пьяного водителя
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