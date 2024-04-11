Жители Бурятии активно пользуются гаражной амнистией

Оформлено уже более 140 тысяч кв. метров земли
С начала реализации гаражной амнистии в Бурятии оформлено почти 5000 земельных участков и 2000 гаражей. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефедова, отвечая на вопросы.
- В рамках гаражной амнистии возможно оформить гараж без земельного участка?
- Нет, гаражная амнистия предполагает одновременный кадастровый учёт и регистрацию прав на гараж и земельный участок, на котором он расположен.
- Если гараж возведён до 2004 года, получится оформить земельный участок по гаражной амнистии?
- При условии, что гараж построен до 30 декабря 2004 года и на него выдано право собственности, то его собственник может бесплатно приобрести земельный участок, который занимает данный гараж. На гаражи, возведённые после этой даты, гаражная амнистия не распространяется.
- Необходимо ли менять вид объекта недвижимости с «помещения» на «здание», чтобы оформить земельный участок?
- Одноэтажные гаражи, которые имеют общие стены с другими одноэтажными гаражами, чьи сведения внесены в ЕГРН как о «помещении» в здании (сооружении), признаны законом самостоятельными зданиями с назначением «гараж». Поэтому приобретение земельного участка, на котором расположен одноэтажный гараж, возможно независимо от факта внесения соответствующих изменений в записи ЕГРН.
- Можно оформить земельный участок и гараж, если имеются договор купли-продажи совместно с распиской, но отсутствуют официальные документы, регистрация права не осуществлялась?
- Да, в таком случае необходимо обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка и гаража и предоставить договор купли-продажи и расписку.
- Возможно ли оформить земельный участок и гараж, если в территориальной зоне, в которой они расположены, не предусмотрен такой вид разрешённого использования?
- Да, отсутствие в градостроительном регламенте земельного участка вида разрешённого использования, предусматривающего использования земельного участка для размещения гаража для собственных нужд, не является основанием для принятия уполномоченным органом отрицательного решения.
Жители Бурятии активно пользуются гаражной амнистией
Общество, Фото:
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