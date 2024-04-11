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Жители Бурятии активно пользуются гаражной амнистией

Жители Бурятии активно пользуются гаражной амнистией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оформлено уже более 140 тысяч кв. метров земли

С начала реализации гаражной амнистии в Бурятии оформлено почти 5000 земельных участков и 2000 гаражей. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефедова, отвечая на вопросы.

- В рамках гаражной амнистии возможно оформить гараж без земельного участка?

- Нет, гаражная амнистия предполагает одновременный кадастровый учёт и регистрацию прав на гараж и земельный участок, на котором он расположен.

- Если гараж возведён до 2004 года, получится оформить земельный участок по гаражной амнистии?

- При условии, что гараж построен до 30 декабря 2004 года и на него выдано право собственности, то его собственник может бесплатно приобрести земельный участок, который занимает данный гараж. На гаражи, возведённые после этой даты, гаражная амнистия не распространяется.

- Необходимо ли менять вид объекта недвижимости с «помещения» на «здание», чтобы оформить земельный участок?

- Одноэтажные гаражи, которые имеют общие стены с другими одноэтажными гаражами, чьи сведения внесены в ЕГРН как о «помещении» в здании (сооружении), признаны законом самостоятельными зданиями с назначением «гараж». Поэтому приобретение земельного участка, на котором расположен одноэтажный гараж, возможно независимо от факта внесения соответствующих изменений в записи ЕГРН.

- Можно оформить земельный участок и гараж, если имеются договор купли-продажи совместно с распиской, но отсутствуют официальные документы, регистрация права не осуществлялась?

- Да, в таком случае необходимо обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка и гаража и предоставить договор купли-продажи и расписку.

- Возможно ли оформить земельный участок и гараж, если в территориальной зоне, в которой они расположены, не предусмотрен такой вид разрешённого использования?

- Да, отсутствие в градостроительном регламенте земельного участка вида разрешённого использования, предусматривающего использования земельного участка для размещения гаража для собственных нужд, не является основанием для принятия уполномоченным органом отрицательного решения.

гаражи

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