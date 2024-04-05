Приём состоится 9 апреля
Прокурор Бурятии Михаил Филичев 9 апреля проведёт приём участников специальной военной операции и членов их семей.
Приём состоится с 11:00 до 12:00 в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а.
Для записи необходимо обратиться по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8 (3012) 21-08-52.
Прокурор Бурятии проведёт приём участников СВО и членов их семей
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