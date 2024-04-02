Часть горожан рискует остаться без недвижимости
Некоторые жители бурятской столицы могут лишиться своей недвижимости. Речь об объектах капитального строительства, квартирах, зданиях, помещениях и земельных участках. Их будут признавать бесхозными и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о собственнике.
Причина тому – изменения в федеральном законодательстве. Минувшей осенью в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. В ЕГРН же значатся 30 000.
Тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в едином государственном реестре (ЕГРН), советуют сделать это как можно скорее. Платить госпошлину не придётся.
Узнать, проводит ли КУИ мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 41-50-79 и 23-59-19.
У некоторых улан-удэнцев могут забрать квартиры и участки
Общество, Фото:
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