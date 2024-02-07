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В столице Бурятии дали старт строительству Нацмузея за три с лишним миллиарда

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На месте, где он появится, заложили священный сосуд. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

В среду, 7 февраля, в центре Улан-Удэ, близ набережной, положили начало строительству нового здания Национального музея Бурятии. В его основание заложили священный сосуд «Бумпа». 

Драгоценные сосуды «Бумпа» освещены по буддийским канонам и помещены в специальный деревянный короб, изготовленный из кедра. Закладку таких сосудов совершают при возведении особо значимых сооружений – они символизируют духовное и материальное благополучие, приумножение положительной кармы и предотвращение стихийных бедствий.

На церемонии присутствовали глава республики Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков, представители общественности и сотрудники учреждения – это событие они ждали много лет.

 -У нас богатая история, богатое культурное наследие. Мы, конечно, гордимся им и хотим, чтобы его все видели, чтобы оно было доступно для всех. Чтобы наши жители и наши гости - все - могли увидеть и прикоснуться к великой истории Бурятии. Я рад, что президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение о строительстве Национального музея. Что оно вошло в мастер-план развития города Улан-Удэ, что на него выделены деньги. Уже профинансировано более миллиарда рублей. Сегодня, сейчас начинается непосредственно стройка музея. В ближайшие годы мы получим красивый современный музей, хранящей всю нашу историю доступно для всех! - подчеркнул глава республики. 
  
Средства на Нацмузей выделят в рамках реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Здание в виде цветка ая-ганга обойдётся в 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и часть этой суммы – 1 миллиард 700 миллионов – направят из федеральной казны в виде капитального гранта. Остальное выделит Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия» – как и на строительство театрально-культурного центра для театра песни и танца «Байкал». Всё это стало возможным благодаря вхождению республики в состав ДФО. Правительство Бурятии и управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Национального музея в октябре 2023 года.

- Уникальное здание Национального музея не только изменит облик города, но и вместит в себя богатейшие исторические и художественные коллекции. Сегодня на существующих музейных площадках могут экспонироваться только 5% фонда. Площадь нового здания составит почти 15 тысяч квадратных метров, – рассказывал в ноябре Алексей Цыденов.

Огромное строение в центре города объединит под своей крышей сразу три музея – истории Бурятии имени Хангалова, художественный имени Сампилова и природы Бурятии.

Завершение строительства планируется в 2026 году. 

Ранее известный архитектор Геннадий Хунхенов предостерегал проектировщиков и строителей касательно необычной формы музея.

- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии. В противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более – ая-гангу. В итоге есть риск создать жалкую пародию на современность, – подчёркивал он.
строительство музей

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