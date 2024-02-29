Мужчину выкупил фирму, но не расплатился за неё
Жителя Улан-Удэ осудили за злостное уклонение от погашения кредитных обязательств.
Мужчина приобрёл фирму и должен был выплатить три миллиона рублей, однако продавец так и не получил все деньги.
Задолженность превысила 2 миллиона 250 тысяч рублей, но от выплаты новоиспечённый предприниматель уклонялся, скрывая реальный доход и имеющееся имущество. Поэтому потерпевшему пришлось обратиться в суд, чтобы получить свои кровные.
Решением суда с мужчины была взыскана сумма от продажи юридического лица, судебные приставы возбудили исполнительное производство. Несмотря на это, должник не торопился погашать свой долг. В 2022-2023 годы он работал в различных фирмах, но о фактах своего трудоустройства судебному приставу не сообщал; более того, просил работодателя перечислять зарплату на карту своей близкой родственницы.
В суде он свою вину не признал. Также он заявил, что выплачивать задолженность не в состоянии.
- В судебных заседаниях выдвинул версию о невозможности погасить задолженность ввиду болезненного состояния здоровья и прохождения лечения, а также необходимости уплаты алиментов. Данные доводы были тщательно проверены судом и признаны несостоятельными, поскольку в инкриминируемый период он работал на различных должностях, получал заработную плату, при этом имеющееся у него заболевание никак этому не мешало. Кроме того, в указанный временной промежуток Д. расходовал денежные средства на цели, не связанные с лечением и выплатой алиментов, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Мужчину приговорили к обязательным работам. Решение не освобождает его от обязанности погасить имеющуюся задолженность.
В Улан-Удэ несостоявшегося бизнесмена приговорили к обязательным работам
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