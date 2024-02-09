Гендиректора оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Прибайкальском районе ресурсоснабжающее предприятие «Бытсервис»выплатило задолженность по зарплате 80 работникам после вмешательства прокуратуры.
- Установлено, что вопреки требованиям трудового законодательства 80 работникам ООО «Бытсервис» не в полном объеме производилась оплата труда за ноябрь и декабрь 2023 года. В связи с чем образовалась задолженность на общую сумму более 1 млн рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
После внесённого прокуратурой района представления работодатель полностью выплатил заработную плату.
Генеральный директор общества привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработный платы». Как уточнили в прокуратуре, ему назначен штраф 10 тысяч рублей.
В Бурятии предприятие понудили расплатиться с 80 работниками
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