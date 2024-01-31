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В Бурятии директору стройфирмы грозит срок за хищение 1,9 млн рублей

В Бурятии директору стройфирмы грозит срок за хищение 1,9 млн рублей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
По данным следствия, заключая контракты, он знал, что исполнять их не будет

В Бурятии будут судить генерального директора строительной компании, похитившего 1,9 млн, которые были выделены на ремонтные работы в двух сёлах в Еравнинском районе и в Русском драмтеатре в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Следствием установлено, что руководитель ООО в апреле и июне 2022 года, заведомо зная, что не будет исполнять обязательства по заключенным с государственным автономным учреждением культуры «Государственный русский драматический театр имени Бестужева» и администрациями муниципальных образований «Эгитуйское» и «Усть-Эгитуйское» договорам на выполнение строительных работ, получил авансовые платежи в общей сумме 1,9 млн рублей. Ими обвиняемый распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении прокуратуры.

Гендиректор стройфирмы обвиняется по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На период расследования он был заключен под стражу.

Недавно прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по делу. Скоро начнётся его рассмотрение в суде.

Наиболее строгая санкция за совершение такого преступления – шесть лет лишения свободы.

Также прокуратура (в интересах муниципальных образований) и представитель Русского драмтеатра направили в Арбитражный суд Бурятии иски о взыскании с юридического лица выплаченных авансовых платежей. Иски уже удовлетворены.

Органом расследования на имущество обвиняемого наложен арест.
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