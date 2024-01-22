В Бурятии работники кафе работали без официального трудоустройства

Их руководителей привлекли к административной ответственности



В двух кафе Кяхтинского района Бурятии с тремя работниками не заключили трудовые договоры в письменной форме. В результате пенсионные отчисления и страховые взносы на них не производились. Нарушение трудового законодательства вскрыли в ходе проверки прокуратуры.



Работодатели получили прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых с работниками оформлены трудовые отношения.



- Руководители организаций общественного питания привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

