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В Бурятии работники кафе работали без официального трудоустройства

В Бурятии работники кафе работали без официального трудоустройства
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Их руководителей привлекли к административной ответственности

В двух кафе Кяхтинского района Бурятии с тремя работниками не заключили трудовые договоры в письменной форме. В результате пенсионные отчисления и страховые взносы на них не производились. Нарушение трудового законодательства вскрыли в ходе проверки прокуратуры.

Работодатели получили прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых с работниками оформлены трудовые отношения.

- Руководители организаций общественного питания привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
трудовое законодательство прокуратура

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