Улан-удэнец отсудил более 270 тысяч за некачественную запчасть для автомобиля



Жителю бурятской столицы помогли взыскать деньги за автозапчасть. Он приобрёл раздаточную коробку ненадлежащего качества. Кроме того, при её установке допустили нарушения.



Возместить ущерб добровольно мужчине отказались, и он обратился с иском в Советский районный суд Улан-Удэ. После рассмотрения материалов дела, включая результаты экспертизы и пояснения специалистов, служители Фемиды частично удовлетворили иск, обязав продавца запчасти вернуть 142 тысяч, а компании, устанавливавшей раздаточную коробку – 213 615 рублей.



Ответчики с этим решением не согласились и обратились с апелляцией в Верховный суд Бурятии. Там встали на сторону улан-удэнца, присудим ему 274 410 рублей.