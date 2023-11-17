Улан-удэнец отсудил более 270 тысяч за некачественную запчасть для автомобиля

Вернуть деньги ему помогли в Роспотребнадзоре
Жителю бурятской столицы помогли взыскать деньги за автозапчасть. Он приобрёл раздаточную коробку ненадлежащего качества. Кроме того, при её установке допустили нарушения.
Возместить ущерб добровольно мужчине отказались, и он обратился с иском в Советский районный суд Улан-Удэ. После рассмотрения материалов дела, включая результаты экспертизы и пояснения специалистов, служители Фемиды частично удовлетворили иск, обязав продавца запчасти вернуть 142 тысяч, а компании, устанавливавшей раздаточную коробку – 213 615 рублей.
Ответчики с этим решением не согласились и обратились с апелляцией в Верховный суд Бурятии. Там встали на сторону улан-удэнца, присудим ему 274 410 рублей.
Предприятию-нарушителю объявлено предостережение
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
Мощный пожар нанёс зданию огромный урон
Приставу пришлось арестовать счета женщины
Организация нарушила законодательство в сфере недропользования
Полёты стартуют 21 декабря
На них обнаружили карантинного вредителя
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
Он нужен для внешней торговли
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
Впереди – оценка ущерба
Его поддержало правительство Бурятии
В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства