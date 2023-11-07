В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным

Его поддержало правительство Бурятии

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу на начало 2024 года билетов на ежедневный рейс Иркутск- Улан-Удэ – Иркутск. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Исторически, со времён СССР, на этом направлении всегда был мощный авиапоток. Летало до семи рейсов в день», - написал он в соцсетях.

По мнению Гармаева, «ежедневный рейс - это быстрый и удобный способ увидеть оба берега нашего Великого озера!»

«В 2024 году рейс поддержан правительством Бурятии и лично главой Бурятии, - объяснил гендиректор аэропорта. - Теперь решать только пассажирам и туристам - лететь или ехать. Январские праздники близко. Успевайте!».

Он отметил низкую цену на билеты в январе 2024 года.

В ноябре полёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск выполняются три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В декабре на сайте S7 заявлено уже четыре частоты – прибавится понедельник. А с 4 января дневные рейсы по маршруту станут выполняться ежедневно.

Вылет из Улан-Удэ с 4 января 2024 год по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 11:30. По вторникам и субботам - в 11:50. В четверг в 13:30. Прилёт – через 55 минут или час.

«Байкал-Daily» сообщал, что S7 Airlines открыла полёты с западного берега Байкала на восточный и обратно на самолёте Embraer 170 (вместимость 78 пассажиров) 18 июня 2023 года.

Кстати, в советское время из Улан-Удэ до Иркутска самолёты (Ан-24, Як-40) начинали летать рано утром. Полёты продолжались до позднего вечера. Например, можно было утром улететь в Иркутск, где аэропорт расположен в черте города. Вечером того же дня спокойно вернуться обратно в столицу Бурятии. Взрослый билет в этом направлении в 1988 году стоил 9 советских рублей в один конец.