20 октября

19 октября

Популярное

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевезла миллионного пассажира в 2023 году

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевезла миллионного пассажира в 2023 году
Бизнес,  Фото:t.me/AuroraAirlines

Ему вручили приятные подарки

20 октября миллионным пассажиром «Авроры» стал Владимир Лочехин. Он вылетал рейсом HZ-4595 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В честь церемонии награждения миллионного пассажира стойки регистрации аэропорта вылета украсили воздушными шарами. Обладателя почетного звания торжественно поздравили министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин, руководство авиакомпании и международного аэропорта Хабаровска.

От «Авроры» юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатный пролет на двоих и модель самолета, от аэропорта Хабаровск - сертификат на обслуживание в бизнес-зале «Амур» на две персоны и фирменные подарки.

- В 2023 году «Аврора» перевезла своего миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом году, - сообщил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.- Это является показателем доверия пассажиров к нам и результатом успешного сотрудничества с властями регионов, а также нашими партнерами. Авиакомпания прилагает все усилия для повышения транспортной доступности и мобильности населения в Дальневосточном федеральном округе.

По словам Георгия Мазунина, министра транспорта Хабаровского края, «Аврора» для жителей всего Дальнего Востока «имеет огромное значение»:

- Показатель перевезенных пассажиров подтверждает востребованность авиаперевозок. И здесь стоит поблагодарить федеральный центр за поддержку в виде субсидий на полеты по социально значимым маршрутам и партнерские отношения с правительством Хабаровского края.

«Аврора» с партнёрами по Единой дальневосточной авиакомпании выполняет полёты в Улан-Удэ из Владивостока и Хабаровска. С авиакомпанией «Россия» летает по маршруту Красноярск - Улан-Удэ.

2023 год ознаменован для «Авроры» 10-летним юбилеем со дня образования. Она создана 25 сентября 2013 года на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и  «Владивосток Авиа». «Аврора» связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные авиационные перевозки в дальневосточных регионах. В парке авиакомпании Airbus A319, DHC-8-400, DHC-6 Twin Otter.

авиация "Аврора" Дальний Восток

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ТГК-14 заставили считаться со счётчиком
В Улан-Удэ ТГК-14 заставили считаться со счётчиком
Бизнес, 20.10.2023
Теперь жильцы одного из домов смогут экономить на отоплении

В Бурятии уничтожили более 700 килограммов некачественной «молочки»
В Бурятии уничтожили более 700 килограммов некачественной «молочки»
Бизнес, 19.10.2023
Её нашли на прилавках местных магазинов и изъяли из оборота
Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
Бизнес, 19.10.2023
Теперь нелегальными гостевыми домами займутся в МВД
В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
Бизнес, 19.10.2023
Он не заключил трудовые договоры с работниками
Социальный контракт помог жительнице Бурятии расширить бизнес
Социальный контракт помог жительнице Бурятии расширить бизнес
Бизнес, 17.10.2023
Она расширила магазин корейской косметики и кожгалантерии
В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
Бизнес, 17.10.2023
Судебным приставам для этого пришлось наложить арест на имущество компании
В Бурятии с недобросовестного подрядчика взыскали почти 900 тысяч
В Бурятии с недобросовестного подрядчика взыскали почти 900 тысяч
Бизнес, 11.10.2023
Он не выполнил работы по благоустройству детской площадки
Бизнесмены Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В
Бизнесмены Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В
Бизнес, 05.10.2023
Предприниматели заинтересованы в укреплении деловых связей
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
Бизнес, 29.09.2023
Бизнесменам выдали предостережения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^