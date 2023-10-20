Дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевезла миллионного пассажира в 2023 году

Ему вручили приятные подарки

20 октября миллионным пассажиром «Авроры» стал Владимир Лочехин. Он вылетал рейсом HZ-4595 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В честь церемонии награждения миллионного пассажира стойки регистрации аэропорта вылета украсили воздушными шарами. Обладателя почетного звания торжественно поздравили министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин, руководство авиакомпании и международного аэропорта Хабаровска.

От «Авроры» юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатный пролет на двоих и модель самолета, от аэропорта Хабаровск - сертификат на обслуживание в бизнес-зале «Амур» на две персоны и фирменные подарки.

- В 2023 году «Аврора» перевезла своего миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом году, - сообщил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.- Это является показателем доверия пассажиров к нам и результатом успешного сотрудничества с властями регионов, а также нашими партнерами. Авиакомпания прилагает все усилия для повышения транспортной доступности и мобильности населения в Дальневосточном федеральном округе.

По словам Георгия Мазунина, министра транспорта Хабаровского края, «Аврора» для жителей всего Дальнего Востока «имеет огромное значение»:

- Показатель перевезенных пассажиров подтверждает востребованность авиаперевозок. И здесь стоит поблагодарить федеральный центр за поддержку в виде субсидий на полеты по социально значимым маршрутам и партнерские отношения с правительством Хабаровского края.

«Аврора» с партнёрами по Единой дальневосточной авиакомпании выполняет полёты в Улан-Удэ из Владивостока и Хабаровска. С авиакомпанией «Россия» летает по маршруту Красноярск - Улан-Удэ.

2023 год ознаменован для «Авроры» 10-летним юбилеем со дня образования. Она создана 25 сентября 2013 года на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа». «Аврора» связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные авиационные перевозки в дальневосточных регионах. В парке авиакомпании Airbus A319, DHC-8-400, DHC-6 Twin Otter.