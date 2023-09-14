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Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»

Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Мероприятие проходит в городе с 13 по 14 сентября

Федеральный форум «Леса России», приуроченный к профессиональному празднику – Дню работников леса, стартовал 13 сентября в Иркутске. Иркутская область принимает данное мероприятие впервые. Для участия в форуме со всей страны в регион прибыло около 350 специалистов лесной отрасли.

Среди гостей – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко, сенатор Совета Федерации ФС РФ Татьяна Гигель, руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.

Перед началом мероприятия глава региона и гости форума осмотрели технику, экспонированную на выставке «SibWoodExpo» (0+). Специализированная выставка технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесной отрасли начала работу параллельно с форумом и продлится до 15 сентября. В ней принимают участие более 30 компаний из России и Республики Беларусь.

– Форум неслучайно проходит именно в Иркутской области. Видим, что регион занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития промышленности. Скоро состоится полномасштабное открытие первого со времён Советского Союза целлюлозно-картонного комбината. Провели предварительные переговоры с компанией Росатом, пришли к понимаю, что есть перспективы и в лесохимии, и в переработке древесины. Именно повышение маржинальности продукции отрасли обеспечивает дополнительные инвестиции, и создаёт хорошую переговорную базу с поставщиками оборудования и техники, - заявил Олег Бочаров.

В день открытия форума состоялось пленарное заседание, на котором были подведены предварительные итоги работы лесного комплекса страны, и обозначены задачи, которые предстоит решать работникам отрасли. Было отмечено, что одной из сфер, которая получит развитие в ближайшие годы, станет цифровизация лесной отрасли.

Также в ходе заседания были вручены государственные и ведомственные награды. Ведомственным знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» награждён старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Сергей Больбот. Начальник лесопожарной станции III типа посёлка Новая Игирма Игорь Назаренко получил почётную грамоту Рослесхоза. Благодарности губернатора Иркутской области объявлены инструктору пожарно-десантной команды Качугского авиаотделения Алексею Иванову и старшему инспектору Шелеховского лесничества Вячеславу Соколову.

Основные круглые столы проходят сегодня, во второй день форума, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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