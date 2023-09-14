Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»

Мероприятие проходит в городе с 13 по 14 сентября
Федеральный форум «Леса России», приуроченный к профессиональному празднику – Дню работников леса, стартовал 13 сентября в Иркутске. Иркутская область принимает данное мероприятие впервые. Для участия в форуме со всей страны в регион прибыло около 350 специалистов лесной отрасли.
Среди гостей – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко, сенатор Совета Федерации ФС РФ Татьяна Гигель, руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.
Перед началом мероприятия глава региона и гости форума осмотрели технику, экспонированную на выставке «SibWoodExpo» (0+). Специализированная выставка технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесной отрасли начала работу параллельно с форумом и продлится до 15 сентября. В ней принимают участие более 30 компаний из России и Республики Беларусь.
– Форум неслучайно проходит именно в Иркутской области. Видим, что регион занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития промышленности. Скоро состоится полномасштабное открытие первого со времён Советского Союза целлюлозно-картонного комбината. Провели предварительные переговоры с компанией Росатом, пришли к понимаю, что есть перспективы и в лесохимии, и в переработке древесины. Именно повышение маржинальности продукции отрасли обеспечивает дополнительные инвестиции, и создаёт хорошую переговорную базу с поставщиками оборудования и техники, - заявил Олег Бочаров.
В день открытия форума состоялось пленарное заседание, на котором были подведены предварительные итоги работы лесного комплекса страны, и обозначены задачи, которые предстоит решать работникам отрасли. Было отмечено, что одной из сфер, которая получит развитие в ближайшие годы, станет цифровизация лесной отрасли.
Также в ходе заседания были вручены государственные и ведомственные награды. Ведомственным знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» награждён старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Сергей Больбот. Начальник лесопожарной станции III типа посёлка Новая Игирма Игорь Назаренко получил почётную грамоту Рослесхоза. Благодарности губернатора Иркутской области объявлены инструктору пожарно-десантной команды Качугского авиаотделения Алексею Иванову и старшему инспектору Шелеховского лесничества Вячеславу Соколову.
Основные круглые столы проходят сегодня, во второй день форума, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проходит в городе с 13 по 14 сентября
Всего предоставлено около 15 млн рублей
Их должны сдать уже в этом году
Руководитель предприятия получил представление прокуратуры
Бизнес, 13.09.2023
Вопрос обсуждали на Восточном экономическом форуме
Бизнес, 12.09.2023
Планируется, что он заработает уже этой зимой
Бизнес, 11.09.2023
Победил рыбный пирог Кабанского района
Бизнес, 11.09.2023
Их поддерживает только часть экс-работодателей
Большинство из них настороженно относятся к людям, постоянно меняющим работу
Директор управляющей компании получил от прокуратуры представление
Работу кафе и киосков пришлось приостановить из-за антисанитарии
Бизнес, 07.09.2023
Теперь у каждого водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров
Бизнес, 06.09.2023
Пятеро из них уже привлекались к ответственности за незаконную перевозку туристов
Бизнес, 05.09.2023
Обслуживающую дом организацию оштрафовали на 25 тысяч рублей
Бизнес, 05.09.2023
Депутаты горсовета возьмут под контроль работу сервисов по их прокату