На первом этапе их определяли всенародным голосованием
В Бурятии выбрали топ-10 гастробрендов республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс «Бренды Бурятии» стартовал в начале августа. До 15 августа в соцсетях нужно было проголосовать за любимый гастробренд. После народного голосования определились десять финалистов конкурса.
Итоги народного голосования конкурса гастробрендов:
1. Боргойская баранина, Джидинский район, 6801 голос;
2. Посольский рыбный пирог, Кабанский район, 5447 голосов;
3. Фермерские копчёности Константина Романова, Кабанский район, 3973 голоса;
4. Тарбагатайский иван-чай, Тарбагатайский район, 3260 голосов;
5.Чикойская черемуха, Кяхтинский район, 3113 голосов;
6. Захааминай замбаа (Закаменская цампа – мука из ячменя), Закаменский район, 1595 голосов;
7. Дары Закамны (мраморное мясо и молочная продукция), Закаменский район, 1557 голосов;
8. Молочная продукция «Ойхан», Заиграевский район, 1380 голосов;
9. Кумыс «Цэгээ», Селенгинский район, 1024 голоса;
10.Заиграевские котлеты, Заиграевский район, 998 голосов.
Из этих десяти брендов определят лучшие 8-9 сентября на фермерском фестивале «Своё» (0+).
- Сегодня мы подвели итоги интернет-голосования и выявили первую десятку самых популярных гастробрендов Бурятии. Следующий этап –творческая самопрезентация каждого финалиста на главной сцене фермерского фестиваля «Своё», что состоится 8, 9 сентября на главной площади нашего города. Лучших из лучших будут определять жюри, - сообщили в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Бурятии.
В Бурятии выбрали топ-10 гастробрендов
Бизнес, Фото:
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