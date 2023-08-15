На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами

В номерах с видом на лес есть все удобства и даже шумоизоляция
В посёлке Новый Энхалук в прибрежном Кабанском районе появился модульный отель с трёхзвёздочными номерами. В прошлом году Бурятия получила федеральную субсидию на 300 миллионов рублей на такие быстровозводимые гостиницы. Деньги республике выделили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Всего в регионе реализуют 19 проектов по строительству модульных отелей на общую сумму в 648 миллионов, из которых 306 направили из федеральной и республиканской казны.
К программе присоединился дом отдыха в Новом Энхалуке. В посёлке построили пять двухэтажных домиков, в каждом из которых – по два номера. Там может спокойно поселиться семья из двух-трёх человек. Во всех 10 номерах есть шумоизоляция и отдельный вход, чтобы гости не пересекались.
- У нас имеется всё необходимое для комфортного отдыха – кровати, телевизор, кондиционер, тёплый пол, санузел с душем, обеденная зона, Wi-Fi и панорамные окна с отличным видом на хвойный лес, – рассказала администратор дома отдыха Адисо Банзаракцаева. – Сердце нашей базы – баня. Она уже готова. Внутри ещё будут чан, купель и две закрытые кабинки с мангальной зоной. Сейчас благоустраиваем нашу охраняемую территорию.
Прилегающую территорию озеленят, сделают там место для отдыха, шашлычную зону, обустроят открытую автостоянку, установят две закрытые круглогодичные беседки и оборудуют освещение.
Модульные дома возвели за счёт гранта размером в 15 миллионов рублей. В целом строительство обошлось в 30 миллионов. В отдельном здании разместятся ресепшен, прачечная, комнаты для персонала и даже помещение с камином для утренних трапез. Авторские завтраки будет готовить приглашённый повар из Москвы. Полноценное открытие отеля запланировали в сентябре. В Бурятии уже открылись модульные отели с 211 номерами (644 места). Они проходят классификацию на предмет соответствия уровню сервиса, а некоторые успели получить 2 и 3 звезды.
На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В номерах с видом на лес есть все удобства и даже шумоизоляция
Компенсации могут быть в размере до 50%
Перед сотрудниками накопилась задолженность свыше 700 тысяч рублей
В министерство не направили обязательное уведомление о трудоустройстве
Судовладельцев поймали транспортные полицейские
Они оказались понятны и близки каждому второму работающему горожанину
Нарушение выявила прокуратура
Бизнес, 11.08.2023
Изменения вступают в силу 1 сентября
Бизнес, 11.08.2023
Возбуждено уголовное дело
Бизнес, 10.08.2023
Предприятия края могут реализовать на торговых площадках востребованные товары
Бизнес, 09.08.2023
Он состоится в Иркутской области
На ней обсудили развитие многостороннего сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке
Соответствующие поправки вступят в силу 15 августа
Пострадавшей заплатила управляющая компания
Бизнес, 07.08.2023
Мероприятие состоится в Москве