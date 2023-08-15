На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами

В номерах с видом на лес есть все удобства и даже шумоизоляция



В посёлке Новый Энхалук в прибрежном Кабанском районе появился модульный отель с трёхзвёздочными номерами. В прошлом году Бурятия получила федеральную субсидию на 300 миллионов рублей на такие быстровозводимые гостиницы. Деньги республике выделили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Всего в регионе реализуют 19 проектов по строительству модульных отелей на общую сумму в 648 миллионов, из которых 306 направили из федеральной и республиканской казны.



К программе присоединился дом отдыха в Новом Энхалуке. В посёлке построили пять двухэтажных домиков, в каждом из которых – по два номера. Там может спокойно поселиться семья из двух-трёх человек. Во всех 10 номерах есть шумоизоляция и отдельный вход, чтобы гости не пересекались.



- У нас имеется всё необходимое для комфортного отдыха – кровати, телевизор, кондиционер, тёплый пол, санузел с душем, обеденная зона, Wi-Fi и панорамные окна с отличным видом на хвойный лес, – рассказала администратор дома отдыха Адисо Банзаракцаева. – Сердце нашей базы – баня. Она уже готова. Внутри ещё будут чан, купель и две закрытые кабинки с мангальной зоной. Сейчас благоустраиваем нашу охраняемую территорию.



Прилегающую территорию озеленят, сделают там место для отдыха, шашлычную зону, обустроят открытую автостоянку, установят две закрытые круглогодичные беседки и оборудуют освещение.



Модульные дома возвели за счёт гранта размером в 15 миллионов рублей. В целом строительство обошлось в 30 миллионов. В отдельном здании разместятся ресепшен, прачечная, комнаты для персонала и даже помещение с камином для утренних трапез. Авторские завтраки будет готовить приглашённый повар из Москвы. Полноценное открытие отеля запланировали в сентябре. В Бурятии уже открылись модульные отели с 211 номерами (644 места). Они проходят классификацию на предмет соответствия уровню сервиса, а некоторые успели получить 2 и 3 звезды.

