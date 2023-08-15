15 августа

14 августа

Популярное

На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами

На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами
Бизнес,  Фото:vk.com/kabansk_official
В номерах с видом на лес есть все удобства и даже шумоизоляция

В посёлке Новый Энхалук в прибрежном Кабанском районе появился модульный отель с трёхзвёздочными номерами. В прошлом году Бурятия получила федеральную субсидию на 300 миллионов рублей на такие быстровозводимые гостиницы. Деньги республике выделили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всего в регионе реализуют 19 проектов по строительству модульных отелей на общую сумму в 648 миллионов, из которых 306 направили из федеральной  и республиканской казны.

К программе присоединился дом отдыха в Новом Энхалуке. В посёлке построили пять двухэтажных домиков, в каждом из которых – по два номера. Там может спокойно поселиться семья из двух-трёх человек. Во всех 10 номерах есть шумоизоляция и отдельный вход, чтобы гости не пересекались.

- У нас имеется всё необходимое для комфортного отдыха – кровати, телевизор, кондиционер, тёплый пол, санузел с душем, обеденная зона, Wi-Fi и панорамные окна с отличным видом на хвойный лес, – рассказала администратор дома отдыха Адисо Банзаракцаева. – Сердце нашей базы – баня. Она уже готова. Внутри ещё будут чан, купель и две закрытые кабинки с мангальной зоной. Сейчас благоустраиваем нашу охраняемую территорию.

Прилегающую территорию озеленят, сделают там место для отдыха, шашлычную зону, обустроят открытую автостоянку, установят две закрытые круглогодичные беседки и оборудуют освещение.

Модульные дома возвели за счёт гранта размером в 15 миллионов рублей. В целом строительство обошлось в 30 миллионов. В отдельном здании разместятся ресепшен, прачечная, комнаты для персонала и даже помещение с камином для утренних трапез. Авторские завтраки будет готовить приглашённый повар из Москвы. Полноценное открытие отеля запланировали в сентябре. В Бурятии уже открылись модульные отели с 211 номерами (644 места). Они проходят классификацию на предмет соответствия уровню сервиса, а некоторые успели получить 2 и 3 звезды.
модульные отели туристы отдых Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами
На Байкале в Бурятии появился модульный отель с тремя звёздами
Бизнес, 15.08.2023
В номерах с видом на лес есть все удобства и даже шумоизоляция
В Бурятии работникам организации не платили зарплату с января
В Бурятии работникам организации не платили зарплату с января
Бизнес, 15.08.2023
Перед сотрудниками накопилась задолженность свыше 700 тысяч рублей  
В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за принятого на работу экс-сотрудника минстроя
В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за принятого на работу экс-сотрудника минстроя
Бизнес, 15.08.2023
В министерство не направили обязательное уведомление о трудоустройстве
На Байкале в Бурятии туристов нелегально катали на катерах
На Байкале в Бурятии туристов нелегально катали на катерах
Бизнес, 14.08.2023
Судовладельцев поймали транспортные полицейские
Более половины улан-удэнцев разделяют ценности своей компании
Более половины улан-удэнцев разделяют ценности своей компании
Бизнес, 14.08.2023
Они оказались понятны и близки каждому второму работающему горожанину
Таксистов обяжут проходить медосмотры
Бизнес, 11.08.2023
Изменения вступают в силу 1 сентября
Забайкалье предложило аймаку Монголии сотрудничество в сельском хозяйстве
Забайкалье предложило аймаку Монголии сотрудничество в сельском хозяйстве
Бизнес, 10.08.2023
Предприятия края могут реализовать на торговых площадках востребованные товары
В Забайкалье прошла выездная сессия ВЭФ
В Забайкалье прошла выездная сессия ВЭФ
Бизнес, 08.08.2023
На ней обсудили развитие многостороннего сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке
Жители Бурятии теперь смогут менять управляющую компанию не чаще раза в год
Жители Бурятии теперь смогут менять управляющую компанию не чаще раза в год
Бизнес, 08.08.2023
Соответствующие поправки вступят в силу 15 августа
Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение на лестнице
Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение на лестнице
Бизнес, 08.08.2023
Пострадавшей заплатила управляющая компания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^