В Бурятии с работниками кухни не заключили вовремя трудовые договоры

Нарушение выявила прокуратура



В Северо-Байкальском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры с двумя работниками легализовали трудовые отношения.



- Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности организации общественного питания. Установлено, что в предусмотренный законодательством срок с двумя рабочими кухни не были заключены трудовые договоры, - сообщила прокуратура Бурятии.



Работодатель получил прокурорское представление, после чего оформил трудовые отношения с работниками. Его также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», назначив штраф в пять тысяч рублей.

