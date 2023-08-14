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В Бурятии с работниками кухни не заключили вовремя трудовые договоры

В Бурятии с работниками кухни не заключили вовремя трудовые договоры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокуратура

В Северо-Байкальском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры с двумя работниками легализовали трудовые отношения.

- Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности организации общественного питания. Установлено, что в предусмотренный законодательством срок с двумя рабочими кухни не были заключены трудовые договоры, - сообщила прокуратура Бурятии.

Работодатель получил прокурорское представление, после чего оформил трудовые отношения с работниками. Его также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», назначив штраф в пять тысяч рублей. 
прокуратура трудовое законодательство

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