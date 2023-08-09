Предприниматели соберутся на I Байкальский легкопромышленный форум

Он состоится в Иркутской области



Производители и продавцы одежды, обуви, тканей, а также те, кто только планирует запустить свой бренд, соберутся в Иркутской области на первый Байкальский легкопромышленный форум 16 августа. В мероприятии примут участие более 400 человек: производители региона, федеральные бренды, поставщики оборудования, представители вузов и сузов, минпромторга РФ, органов власти и институтов развития региона.



– Байкальский кластер лёгкой промышленности был создан именно для коммуникации внутри сообщества, формирования партнёрских проектов. Например, сейчас, когда так остро стоит кадровый вопрос во всех сферах, а в лёгкой промышленности в особенности, компании решили объединиться и создать центр компетенций, где будут обучать студентов реальным практическим навыкам. В рамках форума состоится его официальное открытие, – рассказала Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области.



На форуме представят лучшие практики региона и инновационные технологии. Запланированы выступления 15 экспертов. Кроме этого, в мероприятии примет участие представитель департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ксения Бобылева.



– Мы сформировали максимально разнообразную программу и постарались охватить все наиболее актуальные для лёгкой промышленности Приангарья вопросы. Обучение специалистов и их мотивация, регистрация товарного знака, закупка материалов и логистика, техническое оснащение и цифровизация сферы – все эти вопросы предстоит обсудить, обменяться опытом, видением и выработать общую стратегию, – добавила Диляра Окладникова, директор центра «Мой бизнес».



Для гостей развернут консультационный пункт по эффективным финансовым инструментам, сертификации, стандартизации, регистрации товарного знака, а также состоится выставка материалов и современного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

