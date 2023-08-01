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В России заработает федеральная информационная система такси

В России заработает федеральная информационная система такси
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нововведение начнёт работать с 1 сентября

В России с 1 сентября заработает федеральная государственная информационная система такси, цель которой – сделать поездки более безопасными. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

В каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа.

Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему. Отмечается, что это «позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность».

Постановление правительства подготовлено для реализации норм федерального закона о такси, который был принят в декабре 2022 года.

В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что система будет работать на единой цифровой платформе «ГосТех». В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.
такси

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