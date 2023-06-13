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В Бурятии в котлетах «Особые» нашли антибиотики

В Бурятии в котлетах «Особые» нашли антибиотики
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Производитель полуфабрикатов получил предостережение

Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии взяли пробы мясной продукции на предприятии ООО «Мясоперерабатывающая компания Экофуд». Их направили на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Выяснилось, что в котлетах под названием «Особые», изготовленных 9 мая, был антибиотик тетрациклиновой группы – окситетрациклин. Хотя его наличие в мясосодержащих продуктах, согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», не допускается, подчеркнули в управлении. 

Специалисты проверили и данные, которые компания размещает в ФГИС «Меркурий». В итоге вскрылись факты продления сроков годности для сырья, используемого для изготовления полуфабрикатов.

Надзорное ведомство приняло решение о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию и объявило ООО предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
мясо мясопродукты

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