Он состоится 6 июня
В прокуратуре Бурятии 6 июня пройдёт день приёма предпринимателей.
- Приём организован в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, - уточнили в надзорном органе.
В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева,23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.
Обращения могут быть поданы на личном приёме во всех районных, межрайонных прокуратурах республики, Бурятской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в указанное время.
18+
Прокуратура Бурятии проведёт день приёма предпринимателей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 03.06.2023
Он состоится 6 июня
Бизнес, 02.06.2023
Полицейские изъяли более 20 литров спиртного
Бизнес, 02.06.2023
МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнёрство
Бизнес, 01.06.2023
Она несколько лет проработала в военном госпитале в Улан-Удэ
Бизнес, 31.05.2023
С инспекцией на место отправится зампред правительства Бурятии
Бизнес, 31.05.2023
Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бизнес, 30.05.2023
Его можно использовать как для шитья курток, так и для утепления домов
Бизнес, 30.05.2023
Авиакомпания будет летать два раза в неделю
Предприниматели республики разрабатывают программы поддержки
А ещё в 12% компаний «шантажистов» увольняют
Их обязали сделать перерасчёт жителям целого ДНТ
Бизнес, 26.05.2023
Звонившие использовали подменные номера
Бизнес, 26.05.2023
Двум из них пришлось раскошелиться из-за кухонного гарнитура и некачественной автозапчасти
Бизнес, 24.05.2023
Выдано 11 предостережений
Бизнес, 23.05.2023
Она состоится в ФСК