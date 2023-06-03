Прокуратура Бурятии проведёт день приёма предпринимателей

Он состоится 6 июня



В прокуратуре Бурятии 6 июня пройдёт день приёма предпринимателей.



- Приём организован в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, - уточнили в надзорном органе.



В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева,23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.



Обращения могут быть поданы на личном приёме во всех районных, межрайонных прокуратурах республики, Бурятской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в указанное время.



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