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Прокуратура Бурятии проведёт день приёма предпринимателей

Прокуратура Бурятии проведёт день приёма предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 6 июня

В прокуратуре Бурятии 6 июня пройдёт день приёма предпринимателей.

- Приём организован в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, - уточнили в надзорном органе.

В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева,23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.

Обращения могут быть поданы на личном приёме во всех районных, межрайонных прокуратурах республики, Бурятской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в указанное время.

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прокуратура предприниматели

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