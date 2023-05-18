Эксперты назвали самую необычную вакансию в Улан-Удэ

В столице Бурятии ищут желающих работать обрубщиком



Представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter составили список самых редких и необычных вакансий на Дальнем Востоке, появившихся в мае.



Как отмечают эксперты, необычные предложения о работе условно можно разделить на несколько категорий – с броским запоминающимся названием, узкоспециализированные с «необычным» функционалом и профильные, которые популярны в той или иной отрасли, но не очень известны широкой общественности.



Во второй группе оказалась вакансия обрубщика в Улан-Удэ. Это человек, который занимается обрубкой, опиливанием, зачисткой и вырубкой пневматическим инструментом. Кандидат должен уметь с ним обращаться, ведь главное требование – знание устройства и принципа работы этого инструмента.



Работодатель предупреждает, что условия труда вредные, а график – сменный. Он обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство и оформление по Трудовому кодексу. Зарплата – 48 тысяч в месяц до вычета налогов, вид оплаты – сдельно-премиальная



Среди других редких вакансий в ДФО – сортировщик алмазов 5-го разряда в Якутии, составитель поездов в Белогорске (Амурская область), артист хора в Чите и составитель фарша в Петропавловске-Камчатском. На Сахалине ищут сюрвейера – инспектора, обеспечивающего полный контроль при погрузке и выгрузке товаров в порту, в Хабаровске – карщика (водителя погрузчика).



