В Улан-Удэ работникам стройфирмы задерживали выплату почти 300 тысяч

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



В Улан-Удэ строительная организация – ООО «Удинское» - за январь своевременно не выплатила 11 работникам заработную плату в сумме 270 тысяч рублей. Также не произведена денежная компенсация за задержку выплат, сообщила прокуратура Бурятии.



Генеральный директор общества получил прокурорское представление. Было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



Работодатель привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.



- После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена, выплачена компенсация за её задержку, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо организации, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



