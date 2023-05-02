02 мая

01 мая

Популярное

В Улан-Удэ работникам стройфирмы задерживали выплату почти 300 тысяч

В Улан-Удэ работникам стройфирмы задерживали выплату почти 300 тысяч
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В дело вмешалась прокуратура

В Улан-Удэ строительная организация – ООО «Удинское» - за январь своевременно не выплатила 11 работникам заработную плату в сумме 270 тысяч рублей. Также не произведена денежная компенсация за задержку выплат, сообщила прокуратура Бурятии.

Генеральный директор общества получил прокурорское представление. Было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Работодатель привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

- После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена, выплачена компенсация за её задержку, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо организации, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

долги по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии работодателя оштрафовали за неоформленный трудовой договор
В Бурятии работодателя оштрафовали за неоформленный трудовой договор
Бизнес, 02.05.2023
Он не спешил оформлять трудовой договор с инженером
Горнякам Бурятии добавили интернет-скоростей
Горнякам Бурятии добавили интернет-скоростей
Бизнес, 28.04.2023
Жители Иракинды теперь могут без ограничений пользоваться цифровыми сервисами
В Бурятии появилось более полусотни мест для забоя скота
В Бурятии появилось более полусотни мест для забоя скота
Бизнес, 27.04.2023
Фермеры приступили к их обустройству с приходом весны

МегаФон снял научно-фантастический сериал
МегаФон снял научно-фантастический сериал
Бизнес, 27.04.2023
Премьера первого сезона состоялась сегодня
Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ
Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ
Бизнес, 27.04.2023
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый продукт – кредитную карту «180 дней без %» с длинным возобновляемым беспроцентным периодом. Беспроцентный период действует на все операции: снятие наличных, оплату покупок и переводы
В Улан-Удэ две организации портили воздух
В Улан-Удэ две организации портили воздух
Бизнес, 27.04.2023
Организации, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были вовремя поставлены на учёт
Инвесторы на Дальнем Востоке получат инфраструктурную субсидию
Инвесторы на Дальнем Востоке получат инфраструктурную субсидию
Бизнес, 26.04.2023
Минвостокразвития России объявил о начале приёма документов
Работодатели Бурятии могут получить три МРОТ на нового сотрудника
Работодатели Бурятии могут получить три МРОТ на нового сотрудника
Бизнес, 26.04.2023
Чтобы получить субсидию, нужно трудоустроить безработных, зарегистрированных в службе занятости, в возрасте до 30 лет
В Бурятии многострадальный детсад достроит новый подрядчик
В Бурятии многострадальный детсад достроит новый подрядчик
Бизнес, 25.04.2023
Здание должны были возвести к апрелю, но оно так и не появилось
В Бурятии кашемировая пряжа стала «клубком раздора» для бизнес-партнёров
В Бурятии кашемировая пряжа стала «клубком раздора» для бизнес-партнёров
Бизнес, 24.04.2023
Судебные приставы помогли предпринимательнице вернуть полмиллиона рублей
«Бургражданстрой» не передал мэрии Улан-Удэ положенные квартиры
«Бургражданстрой» не передал мэрии Улан-Удэ положенные квартиры
Бизнес, 24.04.2023
Вопрос дошёл до Верховного суда Бурятии  
Бизнесмены Бурятии могут построить модульные отели по субсидии
Бизнесмены Бурятии могут построить модульные отели по субсидии
Бизнес, 21.04.2023
20 апреля стартовал приём заявок на участие в программе возведения модульных гостиниц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^