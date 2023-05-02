В Бурятии работодателя оштрафовали за неоформленный трудовой договор

Он не спешил оформлять трудовой договор с инженером
Прокуратура вскрыла, что ООО, занимающееся строительными работами в Мухоршибири, нарушило трудовое законодательство.
- Установлено, что с января мужчина фактически работает в организации инженером проектно-технического отдела. Трудовой договор в письменной форме по истечении трёх рабочих дней со дня допущения работника к работе не заключен, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Трудинспекция назначила ему штраф.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры района нарушения закона устранены, уточнили в надзорном органе.
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