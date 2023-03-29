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В Улан-Удэ застраивают 140А квартал

В Улан-Удэ застраивают 140А квартал
Бизнес,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
Там приступили к строительству нового жилого комплекса

В Улан-Удэ приступили к строительству жилого комплекса общей площадью 23 тысячи квадратных метров в 140А микрорайоне. Там планируется семь жилых блоков, сообщил фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Бурятии.

В жилом комплексе будет четыре девятиэтажных и три 12-тиэтажных блока.

Отметим, что 140А микрорайон Октябрьского район активно застраивают. Там расположены три новых детских сада, недавно завершено строительство проблемного жилого комплекса «Тамир». В ближайшие годы в микрорайоне будут возведены ещё два жилых комплекса.

строительство

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