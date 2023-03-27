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В Чите открыли экозавод мебели из пластиковых отходов

В Чите открыли экозавод мебели из пластиковых отходов
Бизнес,  Фото:t.me/polpred_dfo

Она прочнее деревянной

В Чите построили экозавод по производству уличной мебели из переработанного пластика, сообщили в аппарате полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Это первое такое предприятие в Забайкальском крае. Компания уже благоустроила общественные территории на городском пляже на озере Кенон, заменила разрушенные вандалами урны на театральной площади.

Сырьём служат вторичные виды пластика - крышки, пакеты, бутылки, канистры. В дело идут также упаковочная плёнка и речной песок. При помощи всего двух станков можно изготавливать изделия по прочности и качеству лучше деревянных.

На церемонии открытия производства гостям показали готовые изделия – скамейки, кашпо и урны. В прошлом году в Забайкальском крае был запущен в работу первый в регионе мусоросортировочный завод. В Чите внедрена система раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов.

«Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ в конце 2019 года в качестве эксперимента ООО «Республиканский центр переработчиков отходов» передало 20 квадратных метров плитки из отходов в городской комбинат по благоустройству для укладки на улицах города. Такая плитка обладает повышенной морозостойкостью, антискользящим покрытием. Её уложили в центре Улан-Удэ у Гостиных рядов. С тех пор такую плитку в городе не использовали. Наверное. Наверное, помешала пандемия COVID-19.

Тем не менее, сознательные улан-удэнцы могут сдавать отходы пластика в пунктах сбора или в специальные корзины. Две из них установлены у входа в музей имени Сампилова, одна на улице Ленина у здания «Буркопсоюза». Отсортированный пластик далее уходит на переработку в другие регионы.
экология мусор

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