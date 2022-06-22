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В Бурятии появятся благоустроенные кемпинги

В Бурятии появятся благоустроенные кемпинги
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Субсидии на строительство кемпингов выделят из бюджета

В популярных туристических местах Бурятии появятся благоустроенные кемпинги.

Недавно правительство Бурятии объявило конкурс на выделение субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Постановление о выделении субсидий на их строительство подписал глава Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Предельный размер субсидии из средств федерального и республиканского бюджетов на один модуль составит 50% от его стоимости.

Создаваемые модули должны быть круглогодичными, соответствовать климатическим условиям и условиям окружающей среды места расположения модуля, иметь спальню, санузел, водоснабжение, электроснабжение, естественную вентиляцию, кондиционер и отопление. Важно, чтобы назначение земельного участка, на котором реализуется проект, соответствовал виду его разрешённого использования. Предприниматель должен будет построить не менее 10 строений в составе модульных некапитальных средств размещения в рамках одного проекта.

- Строительство быстровозводимых модулей – это мировой тренд последних лет. Сегодня, сеть модульных некапитальных мест размещения — это не только возможность быстро нарастить номерной фонд в соответствии с климатическими особенностями республики, но и новая возможность поддержать предпринимателей. Они позволят воплотить в жизнь комфортные, безопасные и эстетически привлекательные проекты, - отметил министр туризма Алдар Доржиев.

21 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Бурятия вошла в перечень регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. Всего на 19 регионов из бюджета России выделили 4 млрд рублей. Бурятии будет направлено 300 млн рублей.

Принять участие в конкурсе на получение субсидий могут предприниматели, желающие построить модульные некапитальные средства размещения в Бурятии в 2022 году. Заявки минтуризма будет принимать с 4 по 13 июля.

туризм кемпинги

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