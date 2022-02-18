В столице Бурятии за несоблюдение антиковидных мер составили 28 протоколов
Ежедневно в столице Бурятии 12 мобильных групп проверяют соблюдение антиковидных мер в общественных местах. Три группы работают в каждом районе города, две группы - в общественном транспорте и одна группа на объектах торговли.
16 февраля мобильные группы проверили 251 объект и 488 граждан. В результате рейда составлено 28 протоколов. Из них 11 – на должностных лиц, 10 – на юридических и 7 – на граждан, - сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.
- Не соблюдали дезинфекционный и масочный режим в Железнодорожном районе города: в отеле «Галас», в парикмахерской «Стрижка+», ТЦ «Сагаан Морин», Чайхана NavvaT, массажном салоне TimeStop. В Октябрьском - в магазине «Цветы опт 03» и в ТЦ «Заря», - сообщили в мэрии.
Также выявлено нарушение и по QR-кодам.
- Нарушения по проверке у посетителей QR-кодов зафиксированы в кафе «Пальма» и «Шэнэхэнские буузы» по улице Свердлова, - уточнили в администрации города.
Также за отсутствие масок мобильные группы составили семь протоколов на пассажиров маршрутов №№ 2, 3, 19, 21, 23, 44.
Не надевают маски и не проверяют коды в парикмахерских и кафе Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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