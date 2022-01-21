Иркутянка в декрете открыла первый бурятский этно-маркет

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Бизнес предпринимательницы стартовал с декретных денег – 30 тысяч рублей



Этно-маркет, где можно найти бурятские национальные сувениры и подарки на все случаи жизни, стал в Иркутской области победителем конкурса «Предпринимательский прорыв-2021» в номинации «Успешный старт». Свой бизнес Светлана Хабитуева начала в декретном отпуске, сообщает иркутская газета «Областная».



- Мало кто знает, что ЮНЕСКО включила бурятский язык в «Красную книгу языков, находящихся под угрозой исчезновения». На бурятском языке в нашем регионе нет ни одной видео- или радиопередачи. Также вы не найдёте ни одной вывески, указателя, этикетки на бурятском. Очень сложно найти национальные игрушки, книги, музыкальные инструменты, стилизованные вещи, украшения. Все это подстегнуло меня создать в Иркутске этно-маркет бурятских подарков и сувениров, – рассказала предпринимательница газета «Областная».



Светлана Хабитуева по образованию – социальный педагог, работала в детских домах. Во время декретного отпуска ее стали посещать мысли о том, что нужно передать сыну и дочери знания об истоках бурятского народа, чтобы они знали родной язык, традиции, культуру.



В её этно-маркете есть для проведения бурятской свадьбы – кушак, кисет и трубка. Можно увидеть национальный мужской ремень, бурятские ножи. Помимо традиционных этнических украшений и оберегов, имеются стилизованные товары, которые используются в повседневной жизни. Для туристов представлены шокобузы с разными вкусами, шоколад в форме Байкала, иркутских окон, есть сладкий сувенир для рыбаков и т.д.

