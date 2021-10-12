В Улан-Удэ у бизнесмена конфисковали 26 пар обуви

Товар не имел необходимой маркировки



В Улан-Удэ индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по продаже обуви в ТРЦ «Гэлэкси», суд привлек к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП. Также у него конфисковали 26 пар обуви на сумму 55,8 тысяч рублей, которая находилась в обороте без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В России запрещён оборот обувных товаров в отсутствии обязательной маркировки средствами идентификации.



- Требования к обязательной маркировке обувных товаров установлены Правилами маркировки обувных товаров средствами идентификации, утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 05.07.2019г. № 860. Одной из целей маркировки товаров средствами идентификации является охрана жизни и здоровья человека. В качестве средства идентификации для обувных товаров используется двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, наносимый в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix», - отметили в пресс-службе.



На обувь средство идентификации наносится на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык.



Управлением Роспотребнадзора по Бурятии обеспечивается контроль за маркировкой средствами идентификации обувных товаров. В 2021 году в рамках проверок проинспектировано 7124 пары обуви, из них 1693 пары обуви без маркировки изъято из оборота и в последующем конфисковано судом.



Мероприятия по пресечению оборота обувных товаров в отсутствии обязательной маркировки средствами идентификации продолжаются.

