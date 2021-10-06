В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления
В партиях киви, принадлежащих двум индивидуальным предпринимателям в Улан-Удэ, собнаружен карантинный вредный организм – тутовая щитовка.
- Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
В Улан-Удэ в партиях киви найдена тутовая щитовка
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