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Пенсионерка из Бурятии создаёт изделия из кожи рыб

Пенсионерка из Бурятии создаёт изделия из кожи рыб
Бизнес,  Фото:предоставлено министерством промышленности Бурятии
Для мастерицы из Кабанского района хобби стало основным занятием

В пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии рассказали о мастерице из Кабанского района Бурятии, которая создаёт уникальные изделия из кожи рыб.

Лидия Берёзко окончила техникум связи. Практически всю жизнь до пенсии проработала в доме творчества Кабанского района, преподавала художественные ремесла: резьбу по дереву, лепку из глины, плетение, рисование и живопись.

В 2020 году, как только появилась возможность, пенсионерка зарегистрировалась в качестве самозанятой и активно получает услуги через Центр народно-художественных промыслов Центра «Мой бизнес». Лидия Ивановна участвует в образовательных программах, а также в крупных всероссийских выставках.

- Моё хобби стало основным занятием. Сейчас всё свое свободное время посвящаю любимому делу. Работаю с разными материалами: кожей, камнями, природными материалами, особым спросом пользуются украшения из кожи и поделочных камней, кошельки, визитницы, ключницы, брелки и многое другое, - рассказывает Лидия Берёзко.


Несколько лет назад Лидия Ивановна попробовала выделывать кожу рыб. По её словам, кожа получается очень крепкая, хорошо окрашивается.

- Использую её, как в мелких изделиях, так и в крупных, склеивая несколько пластин. Это очень трудоёмкий процесс. Сейчас одно изделие из кожи рыб я делаю примерно неделю, - рассказывает мастерица.

Мастерица из Кабанского района делает шкатулки, фотоальбом, фляжки, сумочки, кошельки из рыбьей кожи.




 
По последним данным минэкономики Бурятии, число зарегистрированных самозанятых в республике достигло 15 081 человек.

пенсионеры народно-прикладное творчество

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