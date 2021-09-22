В Улан-Удэ назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре

Лидируют по уровню зарплаты предложения для специалистов в сфере продаж



Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 28 000 вакансий в городах с численность населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Улан-Удэ. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для специалистов в сфере продаж и руководящие должности.



Самую высокую зарплату предлагают старшему менеджеру по продаже услуг бизнесу в крупном банке. Такому специалисту готовы платить от 80 тысяч рублей. Среди условий — опыт работы от одного года и навык коммуникации с юридическими лицами.



Руководитель центра управления портфелем в страховой компании может получать от 60 тысяч рублей. Идеальный кандидат должен иметь высшее образование, навык управления процессами в сфере продаж, а опыт запуска стартапа будет большим преимуществом.



Крупнейшая логистическая компания предлагает менеджеру по развитию клиентской базы от 55 тысяч. Опыт работы и образование не важны. Главное требование работодателя — вовлечённость в деятельность, желание обучаться и развиваться.



Торговый представитель в крупной компании может получать 55 тысяч. Ждут кандидатов, умеющих вести переговоры и развивать клиентскую базу.



Менеджеру по платежам и переводам в банке предлагают зарплату от 52 тыс. рублей. От кандидата требуется опыт от одного года, а также умение коммуницировать с клиентами и сопровождать сделки в специальной программе.

