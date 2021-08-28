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В Улан-Удэ незаконно работал ночной клуб

В Улан-Удэ незаконно работал ночной клуб
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Протоколы составили и на владельцев клуба, и на посетителей

В пятницу, 27 августа, в столице Бурятии прошли массовые рейды мобильных групп по профилактике коронавируса. Сейчас их работа усилена для предупреждения роста заболеваемости, чтобы школы могли работать в штатном режиме, а режим ограничений можно было постепенно снимать, а не усиливать, пояснили в правительстве Бурятии.

Накануне рейды проводились с 23.30 ночи до 5 часов ночи. Мобильные группы обнаружили нелегально работающие заведения.

- Выявлен факт работы лаунж-бара «Мохито» по ул. Балтахинова в ночное время. В отношении владельца составлен административный протокол по ст. 15.1 Закона РБ о нарушении антиковидного режима. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора составлен административный протокол по ст.6.3. КоАП на индивидуального предпринимателя, а сотрудники МВД в отношении посетителей составили 25 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП, - сообщили в правительстве Бурятии.

Также обнаружен работающий ночной клуб при том, что ночные клубы и танцевальные площадки в общепите по-прежнему под запретом.

- Выявлен факт работы ночного клуба 69, расположенного на улице Ключевская. На владельцев клуба ООО «Ассоль» сотрудники Роспотребнадзора составили административный материал для привлечения к ответственности по ст.6.9 КоАП. Сотрудники МВД составили 31 административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП на посетителей заведения, - сообщили в правительстве республики.

Также выдано одно уведомление руководству ресторана «ФортРосс», расположенного на проспекте Автомобилистов на составление административного протокола по ст.15.1 закона Бурятии.

Таким образом, по итогам рейдов только по части профилактики ковида составлено 57 протоколов, выдано одно уведомление.

В ходе рейдов также проверяют объекты, в адрес которых поступают жалобы и обращения от жителей города на номер 112. Вчера диспетчеры службы передали два сообщения мобильным группам по обращениям жителей. За весь период в службу обработки экстренных сообщений 112 поступило свыше 1200 таких звонков.


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