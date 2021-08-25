Выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
19 августа Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело управления Роспотребнадзора по Бурятии о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении АО «Бурятнефтепродукт».
Было выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
- Основанием для возбуждения административного дела в отношении предприятия послужил факт выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике й коронавирусной инфекции. Отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, не соблюдался дезинфекционный режим, не обеспечены условия для обработки рук в местах общего пользования, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей, уточнили в управлении Роспотребнадзора.
В Бурятии продолжаются обследования объектов по выполнению антиковидных требований.
«Бурятнефтепродукт» оштрафовали на 200 тысяч
Бизнес, Фото:
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