В России создадут духи с ароматом Байкала

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Профессионалы дорабатывают первую версию аромата



В России появятся духи с ароматом Байкала. Об этом сообщили представители Иркутской экологической общественной организации «Мой Байкал» на своей странице в Instagram.



В Энхалуке недавно проходил фестиваль «Праздник Чистоты», в рамках него возникла идея создать необычные духи.

⠀

- Чем пахнет Байкал? Чабрецом, рыбой, свежескошенной травой, а может чёрной смородиной? С такого непростого вопроса начался четвёртый день фестиваля. Наши партнёры MAYME? прилетели из Москвы, чтобы вместе с участниками «Праздника Чистоты» создать аромат Байкала! Да-да, на несколько часов ребята почувствовали себя настоящими парфюмерами: выбирали и смешивали компоненты, спорили, обсуждали, - рассказали представители организации «Мой Байкал».

⠀

В итоге сотни блоттеров (бумажные полоски-тестеры для парфюмерии – прим. ред.) были использованы не зря.



- Первая версия аромата готова, которая совсем скоро доработается профессионалами и поступит в продажу, - добавили организаторы фестиваля.

⠀

Также участники мероприятия – школьники и студенты из Бурятии и Иркутской области – в четвёртый, финальный, день фестиваля оформляли экосумки, посетили мастер-класс по созданию своего экопроекта.



- Надеемся, что бригады обязательно воплотят идеи в жизнь, а именно: внедрят в школе раздельный сбор отходов, создадут экоплатформу для молодых родителей, заведут зелёный блог, создадут экоплощадку для младших школьников. Вечером мы все собрались на традиционный волонтёрский капустник! Получили подарки, потанцевали, спели под гитару и устроили зажигательный флешмоб, - говорится в аккаунте организации.



Фестиваль проходил на протяжении нескольких дней. В программе были: нетворкинги, лекции, игры, мастер-классы и акции по уборке мусора.





