В Бурятии бизнесмен-халтурщик нанёс ущерб бюджету

Предприниматель обманул администрацию и пытался обмануть суд
24 августа суд вынес приговор в отношении бизнесмена из Баунтовского района Бурятии. Он признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе районного суда.
В 2020 году между администрацией Баунтовского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на обустройство объектов размещения твёрдых коммунальных отходов в одном из сёл. Сумма контракта составила 2,9 млн рублей.
Подрядчик выполнил работы не в полном объёме и ненадлежащего качества, используя материалы, не соответствующие техническому заданию к контракту и смете. Выяснилось, что по факту он затратил на работы 1,2 млн рублей.
Приёмочная комиссия подписала акт о приёмке выполненных работ. Предпринимателю была перечислена вся сумма по муниципальному контракту.
Таким образом, следствие обвинило предпринимателя в хищении 1,6 млн рублей из муниципального бюджета.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Также он объяснил, что использовал дешёвые материалы для личной выгоды, надеясь, что при приёмке выполненных работ никто не заметит нарушений.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию преступления, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.
Однако мужчина попытался обмануть даже суд. В надежде на смягчение уголовного наказания подсудимый заявил суду о полном возмещении им материального ущерба. И лишь после повторного допроса свидетеля, опровергшего показания подсудимого, мужчина признался, что материальный ущерб возместил лишь частично.
Возместить ущерб у предпринимателя была возможность. Его ежемесячный доход составляет около 200 тысяч, в собственности имеется недвижимость, пять грузовых автомобилей «КамАЗ», бульдозер, легковой автомобиль марки Isuzu D-Max, 2020 года выпуска, в собственности супруги – автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Таким образом суд сделал вывод об отсутствии раскаяния со стороны подсудимого.
Гражданский иск о взыскании материального ущерба суд передал на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.
Приговором суда мужчина признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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