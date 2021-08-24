В случае незаконной продажи возможны штрафы до 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии.
Согласно закону Бурятии, в республике не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:
- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
В Улан-Удэ не будут продавать алкоголь 1 сентября
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 24.08.2021
В случае незаконной продажи возможны штрафы до 300 тысяч рублей
Бизнес, 24.08.2021
Бурятские таможенники выявили 41 тысячу подделок под брендовый товар
Запреты и ограничения будут действовать по 3 сентября
Проект четырёхзвёздочного отеля проходит экспертизу
Представители заказчика посетили швейный цех колонии
Прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья»
Площади подходят для различных производств
Туристов будут возить по Онону на моторных лодках
Предприниматель обратился в прокуратуру
Антон Виноградов: «Формат бизнес- завтрака даёт возможность понять, какие проблемы сегодня существуют у бизнеса»
Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре
Открытие крематория состоится совсем скоро
Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота
Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube