В Улан-Удэ не будут продавать алкоголь 1 сентября

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В случае незаконной продажи возможны штрафы до 300 тысяч рублей



В Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии.



Согласно закону Бурятии, в республике не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.



Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:



- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;



- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

