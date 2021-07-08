Подрядные организации вовремя не устранили замечания
Двух подрядчиков, ремонтировавших дороги в Улан-Удэ, внесли в «чёрный список», сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего в столице Бурятии подрядчики за свой счёт устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по строительству, сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
Однако, на двух объектах – дороги по улицам Стартовая и Псковская – подрядчики так и не устранили все замечания.
- Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях. Но выявлялись и другие дефекты, в том числе по дорожным знакам, люкам, решеткам ливневой канализации, - пояснила Татьяна Матвеева.
На всех объектах, где были зафиксированы нарушения, заказчик МУ «Улан-Удэстройзаказчик» составил акты комиссионного обследования. Тогда же подрядчикам установили сроки устранения дефектов, но они так и не доделали эту работу.
- Подрядные организации внесены в реестр недобросовестных поставщиков. По данным объектам заказчиком направлены исковые заявления в суд по понуждению подрядчиков к устранению нарушений по гарантии, - подчеркнула Матвеева.
С 2020 года закон ввёл обязанность для подрядчиков - на протяжении всего гарантийного срока объекта предоставлять банковскую гарантию. Если не исполняет работу по гарантии, то заказчик вправе обратиться в банк и возместить ущерб. Суммы банковских гарантий пойдут на устранение замечаний по ремонту дорог.
В Улан-Удэ в «чёрный список» попали два дорожных подрядчика
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 08.07.2021
Подрядные организации вовремя не устранили замечания
Поручение мэр отдал комитету по архитектуре и градостроительству
В столице Бурятии отчитались о работе мобильных групп по контролю за соблюдением мер профилактики COVID-19
Несколько магазинов уличили в нарушениях в локдаун
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 06.07.2021
Продукцию получат из очищенного осадка сточных вод
Бизнес, 06.07.2021
Воду продавали в центральные регионы России
Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление
В Бурятии утвердили тариф на авиабилеты до Кырена
Партию импортных сыров уничтожили в котельной завода
31 предписание о демонтаже уже исполнено
Бизнес, 04.07.2021
Также в столице Бурятии обнаружили кафе, открытое для посетителей
Бизнес, 03.07.2021
Одобрение дал оперштаб России
Бизнес, 02.07.2021
Закрывать заведение не стали из-за постояльцев
Бизнес, 02.07.2021
Обувной магазин работает, хотя сообщалось об обещании торговой сети закрыться