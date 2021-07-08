В Улан-Удэ в «чёрный список» попали два дорожных подрядчика

Подрядные организации вовремя не устранили замечания



Двух подрядчиков, ремонтировавших дороги в Улан-Удэ, внесли в «чёрный список», сообщили в пресс-службе мэрии.



Всего в столице Бурятии подрядчики за свой счёт устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по строительству, сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Татьяна Матвеева.



Однако, на двух объектах – дороги по улицам Стартовая и Псковская – подрядчики так и не устранили все замечания.



- Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях. Но выявлялись и другие дефекты, в том числе по дорожным знакам, люкам, решеткам ливневой канализации, - пояснила Татьяна Матвеева.



На всех объектах, где были зафиксированы нарушения, заказчик МУ «Улан-Удэстройзаказчик» составил акты комиссионного обследования. Тогда же подрядчикам установили сроки устранения дефектов, но они так и не доделали эту работу.



- Подрядные организации внесены в реестр недобросовестных поставщиков. По данным объектам заказчиком направлены исковые заявления в суд по понуждению подрядчиков к устранению нарушений по гарантии, - подчеркнула Матвеева.



С 2020 года закон ввёл обязанность для подрядчиков - на протяжении всего гарантийного срока объекта предоставлять банковскую гарантию. Если не исполняет работу по гарантии, то заказчик вправе обратиться в банк и возместить ущерб. Суммы банковских гарантий пойдут на устранение замечаний по ремонту дорог.

