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В Улан-Удэ в «чёрный список» попали два дорожных подрядчика

В Улан-Удэ в «чёрный список» попали два дорожных подрядчика
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Подрядные организации вовремя не устранили замечания

Двух подрядчиков, ремонтировавших дороги в Улан-Удэ, внесли в «чёрный список», сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в столице Бурятии подрядчики за свой счёт устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по строительству, сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Татьяна Матвеева.

Однако, на двух объектах – дороги по улицам Стартовая и Псковская – подрядчики так и не устранили все замечания.

- Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях. Но выявлялись и другие дефекты, в том числе по дорожным знакам, люкам, решеткам ливневой канализации, - пояснила Татьяна Матвеева.

На всех объектах, где были зафиксированы нарушения, заказчик МУ «Улан-Удэстройзаказчик» составил акты комиссионного обследования. Тогда же подрядчикам установили сроки устранения дефектов, но они так и не доделали эту работу.

- Подрядные организации внесены в реестр недобросовестных поставщиков. По данным объектам заказчиком направлены исковые заявления в суд по понуждению подрядчиков к устранению нарушений по гарантии, - подчеркнула Матвеева.

С 2020 года закон ввёл обязанность для подрядчиков - на протяжении всего гарантийного срока объекта предоставлять банковскую гарантию. Если не исполняет работу по гарантии, то заказчик вправе обратиться в банк и возместить ущерб. Суммы банковских гарантий пойдут на устранение замечаний по ремонту дорог.
дорожный ремонт дороги

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