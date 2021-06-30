Для любимых покупателей: Как «Титан» помогает пережить локдаун





Как известно, в условиях введённого с 27 июня властями республики тотального локдауна и режима самоизоляции продолжают свою работу крупные сетевые ритейлеры, занимающиеся реализацией продуктов питания и товаров первой необходимости.



В их числе группа компаний «Титан» - многолетний лидер продовольственного рынка Бурятии. Сегодня компания со всей ответственностью в обязательном порядке придерживается введённой системы ограничительных мер.



Строго соблюдая требования



Как и в предыдущий локдаун, группа компаний «Титана» заботится о своих покупателях и соблюдает все предписанные требования, нормы поведения и контроля в сети супермаркетов компании.



– Противоэпидемическая обработка дезинфицирующими средствами проводится строго каждые два часа, ведётся журнал дезинфекции и обработки. Обрабатываются тележки, кассовые терминалы, корзины, полы, стены и другие поверхности, в торговых залах также проводится влажная уборка. Все сотрудники магазинов перед началом смены проходят термометрию с занесением в журнал - подчеркнула директор розничной торговой сети группы компаний «Титан» Жанна Мониева.



Излишне говорить, что в условиях введённых властями Республики Бурятия ограничений все магазины арендаторов в сети «Титан», за исключением тех, чья работа разрешена в локдаун, приостановили свою работу.



Лицом к покупателям



Одним из трендов пандемии новой коронавирусной инфекции стала доставка продуктов питания и других товаров, в том числе и первой необходимости, до двери клиента. В «Титане» объём доставки с началом пандемии возрос на 60%. На работу по заявкам покупателей ориентированы «Мегатитан» и гипермаркет «Мёд», за корректность и оперативность выполнения заказов отвечают директор интернет-магазин и администраторы магазинов.



В связи с ростом числа заявок дополнительно увеличен штат сотрудников, занятых на сборке заказов, операторов, кассиров и курьеров. Заявки в интернет-магазине оформляются на сайте www.megatitan.ru.

Информация о статусе заказа в Viber, Whatsapp 89835371519.

Инстаграм titan_dostavka



Чтобы стать ещё ближе к своим покупателям, операторы доставки «Титана» готовы принимать заказы непосредственно по телефонам, что очень удобно для пожилых людей, которые не всегда готовы воспользоваться возможностями интернет-магазина.



Телефоны для заявок: 580-188, 580-588.



Для болеющих новой коронавирусной инфекцией и контактных лиц выделен отдельный номер: 580-020.



Увеличено количество автомобилей на доставку, все автомобили регулярно обрабатываются спецсредствами. По статистике, больше всего заявок поступает из посёлков Сосновый бор, Авиазавод и Восточный, активны также жители кварталов, центра города и пригородного Иволгинского района.



В силу общей непростой ситуации и загруженности курьеров время доставки может меняться. Жители относятся к этому с пониманием, а компания всеми силами старается минимизировать подобные случаи, согласовывая время доставки по телефонам покупателей.





Как обычно, в розничной торговой сети «Титан» действует программа лояльности компании – бонусы, накопленные при покупке товаров по доставке, также зачисляются на бонусные карты клиентов. Для этого необходимо указать номер карты при заказе. Накопленными бонусами возможно рассчитаться как при покупках в магазинах розничной сети, так и при заказе через интернет-магазин «Титана».



С заботой о здоровье



– Сейчас - период локдауна, и компания «Титан», как и все жители Бурятии, работает в жёстком режиме ограничений. При этом компания предприняла все необходимые меры, чтобы оперативно обеспечивать любимых покупателей свежими и качественными продуктами питания и промышленными товарами, - сообщила Жанна Мониева.



Второй год мы живем в условиях пандемии. Победа над ковидом невозможна без коллективного иммунитета. Для защиты жителей Бурятии министерство здравоохранения организовало вакцинацию в трудовых коллективах, работу мобильных пунктов. Спасибо нашим медикам, которые несмотря на загруженность, выезжают для вакцинирования на наши предприятия. В торговом центре «Мёд» на 1 этаже с 11:00 до 19:00 (кроме воскресенья) работает прививочный пункт для всех желающих.





Берегите себя и своих близких!