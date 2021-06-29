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Бурятский деловой центр продают на «Авито» за 700 млн

Бурятский деловой центр продают на «Авито» за 700 млн
Бизнес,  Фото:avito.ru
Объявление появилось в конце прошлой недели

На сайте объявлений «Авито» 24 июня на продажу выставили многофункциональный административно-гостиничный «Бурятский деловой центр», который располагается на улице Борсоева в Улан-Удэ. Объект продаётся за 700 миллионов рублей.

В объявлении подробно описаны характеристики здания, а именно его площадь, этажность, количество машиномест на парковке, количестве залов для проведения конференций, их оснащение и прочее. Также авторы объявления не забыли похвалить деловой центр, перечислив награды, которых удостоен центр.

«Награды: победитель Luxury Lifestyle Awards 2012 как «Лучший бизнес-проект» класса «А», лауреат European Property Awards 2012 в категории «Многофункциональная коммерческая недвижимость». Девелопер проекта: УК «МЕТРОПОЛЬ Девелопмент», - говорится в объявлении.

Продавцом на сайте объявлений выступил ПАО «МТС-Банк».
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