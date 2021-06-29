В Бурятии не обжаловать аукцион по ликвидации свалки

Компания оспаривала аукцион с начальной ценой 22 млн



Комиссия Бурятского УФАС признала необоснованной жалобу компании на нарушения при проведении аукциона по ликвидации несанкционированной свалки в Прибайкальском районе.



Начальная цена оспоренного аукциона составила 22 млн рублей, заказчиком закупки является республиканское агентство лесного хозяйства.



По итогам торгов контракт выиграла Гусиноозёрская жилищная компания. Однако, как было указано в жалобе, заявка победителя не соответствовала требованиям заказчика и потому не должна была участвовать в аукционе. По мнению заявителя, имеющейся у победителя лицензии на сбор и транспортирование только одного вида отходов недостаточно для ликвидации свалки в полном объеме.



- Вместе с тем, в документации к аукциону установлено требование о наличии у участника торгов лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности. Представленная в заявке победителя лицензия соответствовала требованиям заказчика, в связи с чем аукционная комиссия не имела оснований для отстранения участника, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

