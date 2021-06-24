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«Солнечный» качает, а «Черёмушки» копают: чем занимаются дачники Бурятии

«Солнечный» качает, а «Черёмушки» копают: чем занимаются дачники Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдыхающие на дачах стали в три раза больше скачивать и пользоваться мобильным интернетом

Такие данные обнаружили специалисты МегаФона, изучив мобильную активность своих абонентов в Бурятии.

Активнее всех пользуются всемирной паутиной на мобильном собственники земельных участков в садоводческих товариществах Заиграевского района: «Солнечный», «Подснежник», «Тальцы», «Трикотажник-2» и «Сувенир». Один абонент этих СНТ скачивает в течение дня объём интернет-трафика, сопоставимый с отправкой порядка тысячи фотографий в соцсетях и мессенджерах.

На втором месте – дачники товарищества «Ручеёк» в Тарбагатайском районе, здесь на одного пользователя приходится трафик размером в 950 фото в день, а на третьем – садоводы ДНТ «Ранет» на Богородском острове, с 800 фото ежедневно на каждого абонента. Ежемесячного трафика мобильного интернета всех этих садовых товариществ хватит, чтобы посмотреть программу «Дачный ответ» более 90 тысяч раз в месяц.

В целом, за последние два года объём передачи данных на дачных участках Бурятии вырос в три раза. Это стало возможным благодаря работам по расширению покрытия LTE и модернизации оборудования объектов связи, проведенных МегаФоном в 2020-2021 годах. И 80% скачиваемого садоводами интернет-трафика уже приходится на технологию 4G.

С телефонными разговорами картина несколько иная: любители поговорить во время дачной страды - владельцы участков в СНТ «Сосновый» в посёлке Забайкальский. В среднем один абонент здесь совершает 18 звонков в день, причем в городе этот показатель не намного больше – около 20 вызовов. Длительность каждого дачного разговора – порядка семи минут, так что около двух часов в день садовод «Соснового» «висит на трубке».

На втором месте, как и по передаче данных - садоводы из «Ручейка», они активно и звонят, и качают. А лидеры в интернете, дачники Заиграевского района, по беседам - лишь на третьем месте. За месяц все вместе садоводы проговаривают столько минут, что хватило бы съездить на автомобиле из Улан-Удэ в «Сосновый» и обратно 25 тысяч раз. Причём почти 40% голосовых вызовов совершается в сети 4G, по технологии улучшенного звучания голоса VoLTE.

Судя по потреблению голосового и интернет-трафика, самые трудолюбивые садоводы в СНТ «Черёмушки» на острове Комсомольский вблизи от Улан-Удэ. Они меньше других сидят в интернете и звонят, посвящая основную часть времени борьбе за будущий урожай.

Владельцы гаджетов активно делятся огородными достижениями и лайфхаками в социальных сетях и мессенджерах. Топ-3 самых популярных площадок – Facebook (33%), Вконтакте (20%) и Instagram (19%), а среди мессенджеров лидируют Viber и WhatsApp. Причем большинство дачных групп созданы в Viber и Вконтакте.

сотовая связь МегаФон дачники
 
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