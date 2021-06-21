В Бурятии охранников незаконно не отправляли в отпуск

Один из сотрудников организации обратился в прокуратуру



Житель Баргузинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении трудовых прав.



Мужчина работает в частной охранной организации. В нарушение закона, с 17 работниками организация многократно заключала срочные трудовые договоры на выполнение работы по одной и той же должности. Это исключало предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска.



Генеральному директору охранной организации внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры с работниками заключены положенные 17 трудовых договоров на неопределённый срок, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



