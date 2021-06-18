Меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства представители сферы HR и банковской сферы
Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Дальневосточного федерального округа в целом ощущают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители большинства регионов страны.
По данным исследования, жители Дальневосточного федерального округа сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы - индекс стабильности на текущем месте трудоустройства здесь составляет 0,42 пункта. Для сравнения – по России в целом индекс стабильности на текущем месте работы – 0,39 пункта.
- Важно, что в целом ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей накануне второго квартала 2021 года показывает рост: до отметки 0,39 пункта этот индекс вырос впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители соискатели из медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства, - отмечает Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.
В целом угрозу увольнения сегодня испытывают только 18% соискателей из Дальневосточного федерального округа, ещё 72% считают, что на текущий момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%.
Каждый шестой на Дальнем Востоке боится увольнения
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 18.06.2021
Меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства представители сферы HR и банковской сферы
Бизнес, 17.06.2021
Кафе и ресторанам в Бурятии напомнили о запрете на банкеты в преддверии школьных выпускных
Мобильная группа только за день составила 28 протоколов
Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив
Также снижена заполняемость залов театров и кинотеатров
Запертый парень ждал полтора часа, чтобы его выпустили
Зрители не соблюдали режим социального дистанцирования и масочный режим
Большой рост заболеваемости регистрируется в Закаменском и Иволгинском районах
Минпромторг собирает данные о закрытых во время третьей волны коронавируса предприятиях
В основном здесь трудятся бывшие работники расформированного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
Предприятия общепита проводят массовые увеселительные мероприятия и нарушают режим работы
Нарушение вскрыла прокуратура
Бизнес, 14.06.2021
Организаторы летней чартерной программы в Бурятию обещали соблюдать максимальные антиковидные меры предосторожности
Бизнес, 11.06.2021
Каждая карусель, башня свободного падения или батут должны быть поставлены на учёт
Бизнес, 11.06.2021
Образовательная программа стартовала 9 июня и завершится 13 июня