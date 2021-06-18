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Каждый шестой на Дальнем Востоке боится увольнения

Каждый шестой на Дальнем Востоке боится увольнения
Бизнес,  Фото:hh.ru
Меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства представители сферы HR и банковской сферы

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Дальневосточного федерального округа в целом ощущают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители большинства регионов страны.

По данным исследования, жители Дальневосточного федерального округа сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы - индекс стабильности на текущем месте трудоустройства здесь составляет 0,42 пункта. Для сравнения – по России в целом индекс стабильности на текущем месте работы – 0,39 пункта.

- Важно, что в целом ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей накануне второго квартала 2021 года показывает рост: до отметки 0,39 пункта этот индекс вырос впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители соискатели из медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства, - отмечает Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают только 18% соискателей из Дальневосточного федерального округа, ещё 72% считают, что на текущий момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%.


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